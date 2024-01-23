Россия упразднила оргкомитет по подготовке к всемирной выставке «ЭКСПО-2025»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Российский оргкомитет по подготовке к международной выставке «ЭКСПО-2025» упразднен. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ во Всемирной универсальной выставке „ЭКСПО-2025“», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«ЭКСПО» — крупнейшая выставка, которая проходит каждые 5 лет. В ней принимают участие более 170 стран, которые демонстрируют свои лучшие достижения в сфере науки, техники, архитектуры и искусства.