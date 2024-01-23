Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия упразднила оргкомитет по подготовке к всемирной выставке «ЭКСПО-2025»
Российский оргкомитет по подготовке к международной выставке «ЭКСПО-2025» упразднен. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ во Всемирной универсальной выставке „ЭКСПО-2025“», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
«ЭКСПО» — крупнейшая выставка, которая проходит каждые 5 лет. В ней принимают участие более 170 стран, которые демонстрируют свои лучшие достижения в сфере науки, техники, архитектуры и искусства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»