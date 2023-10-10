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Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО
Войска РФ ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне СВО, передает РИА Новости слова экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора.
По его мнению, Москва постоянно следит за тем, что происходит на Украине, при помощи систем наблюдения, и знает обо все, что будет сделано и сказано.
«Это означает, что они могут обнаружить любую цель и ударить по ней. Так недавно произошло с британскими и натовскими советниками в 48 километрах от фронта, когда несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были ликвидированы артиллерией», – утверждает Макгрегор.
По словам Макгрегора, невозможно пересечь границу Украины и не попасть в поле зрения российской разведки. При этом, как уточнил полковник, у Киева не получится обрушить такую систему наблюдения, поскольку она сложная и многоуровневая.
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