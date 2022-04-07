Россия требует возместить 80 млн долларов за отмену волейбольного ЧМ в РФ

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в CAS на Международную федерацию волейбола (FIVB) с требованием возместить 80 млн долларов за отмену чемпионата мира, который должен был пройти на территории РФ.

Отметим, что игры мирового первенства должны были состояться, в том числе, в Казани.

«Мы подали документы в CAS. Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки. Сумма компенсации почти 80 млн долларов», – цитируют генсека ВФВ Александра Еременко «РИА Новости»

Напомним, 1 марта FIVB объявила о переносе из России чемпионата мира по волейболу. Мировое первенство должно было пройти в городах России с 26 августа по 11 сентября текущего года.