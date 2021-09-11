Россия стала абсолютным победителем I Игр стран СНГ

Сегодня в Казани завершились I Игры стран СНГ. Абсолютным победителем медального зачета стала сборная России, завоевавшая за время соревнований 112 золотых медалей.

В последний день турнира триумфально выступили российские мастера настольного тенниса, завоевавшие все семь золотых медалей в одиночном разряде. Также победой завершилась финальная встреча в футзале, где российская команда со счетом 3:0 победила команду Белоруссии.

Помимо этого, россияне стали лидерами в одиночном разряде среди женщин, парном, смешанном разрядах в бадминтоне, в художественной гимнастике (упражнение с лентой, пятью лентами, мячом и обручем).

В карате сильнейшими оказались представители Казахстана — шесть золотых наград, у россиян — три, по одной у команд Азербайджана, Узбекистана и Киргизии.

В одиночном финале в бадминтоне среди мужчин победителем стал представитель сборной Азербайджана.

Также участница из Беларуси завоевала золотую медаль в упражнении с булавой.

Общий медальный зачет: Россия — 112 золотых медалей, Узбекистан — 23, Казахстан — 18, Азербайджан — 15, Белоруссия — 8, Киргизия — 3. Команды Таджикистана, Армении и Молдавии остались без наград высшего достоинства.