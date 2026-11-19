Россия, США и Китай приняли совместную декларацию по итогам трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передает корреспондент ТАСС.

Лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Страны договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения соответствующего оружия.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин согласились с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. Главы государств отметили, что соблюдение иммунитетов официальных лиц имеет основополагающее значение.

В экономической части документа стороны условились увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран. Россия, Китай и США также выступили за реформу Организации Объединенных Наций, чтобы организация могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон могут сыграть важную роль в обеспечении международной безопасности и стабильности.