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На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2026 11:20

Россия сохраняет третье место в медальном зачете Игр кочевников

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Россия сохраняет третье место в медальном зачете Игр кочевников
Фото: Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России

Сборная России занимает третью строчку в общекомандном медальном зачете VI Всемирных игр кочевников по итогам трех соревновательных дней.

На счету российских спортсменов 24 награды: 5 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Лидирует в турнирной таблице Киргизия с 19 золотыми, 12 серебряными и 8 бронзовыми медалями. На втором месте — Казахстан (16-8-10).

Отставание России от второго места составляет 11 золотых наград, при этом по общему числу медалей российская команда уступает только лидерам.

Соревнования продолжаются. В ближайшие дни разыгрываются комплекты наград в национальных видах спорта, включая конные состязания, стрельбу из лука и этнические единоборства.

#сборная России
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