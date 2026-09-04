Россия сохраняет третье место в медальном зачете Игр кочевников

Фото: Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России

Сборная России занимает третью строчку в общекомандном медальном зачете VI Всемирных игр кочевников по итогам трех соревновательных дней.

На счету российских спортсменов 24 награды: 5 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Лидирует в турнирной таблице Киргизия с 19 золотыми, 12 серебряными и 8 бронзовыми медалями. На втором месте — Казахстан (16-8-10).

Отставание России от второго места составляет 11 золотых наград, при этом по общему числу медалей российская команда уступает только лидерам.

Соревнования продолжаются. В ближайшие дни разыгрываются комплекты наград в национальных видах спорта, включая конные состязания, стрельбу из лука и этнические единоборства.