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Ру Тат
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Политика
26 октября 2022  17:50

Россия сохранит безвизовый въезд для граждан Украины после 1 января 2023 года

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С 1 января 2023 года граждане Украины смогут въезжать на территорию России без оформления визы. Об этом говорится в проекте указа Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что в следующем году по инициативе украинской стороны прекратит действие соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Украины. Несмотря на это, Москва не планирует вводить зеркальные меры и «наносить ущерб поддержанию родственных связей между гражданами», отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу Правительство должно подготовить проведение мероприятий, необходимых для выполнения указа. Для его реализации не потребуется дополнительных расходов, которые необходимо покрыть из федерального бюджета.

#Украина #безвизовый режим
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