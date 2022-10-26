Россия сохранит безвизовый въезд для граждан Украины после 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года граждане Украины смогут въезжать на территорию России без оформления визы. Об этом говорится в проекте указа Президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что в следующем году по инициативе украинской стороны прекратит действие соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Украины. Несмотря на это, Москва не планирует вводить зеркальные меры и «наносить ущерб поддержанию родственных связей между гражданами», отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу Правительство должно подготовить проведение мероприятий, необходимых для выполнения указа. Для его реализации не потребуется дополнительных расходов, которые необходимо покрыть из федерального бюджета.