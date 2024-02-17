Россия сохранила за собой 5-е место в мире по численности научных кадров

Россия занимает пятое место в мире по численности научных кадров. Сейчас по стране порядка 670 тысяч человек задействованы в исследованиях и разработках. Об этом на тематическом дне «Наука и университеты» на выставке-форуме «Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Ключевой задачей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом, стало привлечение и удержание кадров в науке, особенно среди молодёжи. И в 2022 году нам удалось переломить тренд оттока специалистов из науки. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, возросла и достигла 670 тысяч человек», — поделился на пленарном заседании зампред Правительства России.

По его словам, ситуация продолжает меняться в лучшую сторону, и в сфере наметился приток молодежи. Во многом это связано и с мерами поддержки, действующими в стране по поручению Президента России Владимира Путина.

Так, к примеру, в рамках национального проекта «Наука и университеты» обновлено свыше 40% приборной базы в ведущих научных организациях, еще 195 научных учреждений получат средства в 2024 году. Порядка 30% оборудования, задействованного в исследованиях, российского производства.

«Это позволит нам решить поставленную Президентом задачу по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях не менее чем на 50%», — заключил Чернышенко.