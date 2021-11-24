В 2022 году Россия на 20% сократит выбросы озоноразрушающих веществ

В следующем году Россия планирует на 20% снизить объем использования веществ, которые разрушают озоновый слой Земли – с 363 до 291 метрической тонны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

«Главная цель — полный отказ от использования химикатов к 2030 году», — отмечается в тексте.

К веществам, которые разрушают озон, относятся химикаты на основе хлора и брома. Их применяют, в частности, при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей и растворителей.