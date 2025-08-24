Россия сократила закупки китайских компьютеров почти на треть

Россия сократила закупки китайских компьютеров, вычислительных машин и их комплектующих в июле почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Экспорт компьютеров из Китая в РФ в июле снизился в годовом выражении на 30%. Однако по сравнению с июнем поставки выросли на 25% и достигли $192,1 млн – это максимальный показатель за последние шесть месяцев.

За период с января по июль 2025 года совокупные поставки китайской компьютерной техники в Россию составили $1,14 млрд, что на 27% меньше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

Основной объем экспорта пришелся на портативные компьютеры массой до 10 кг – $95,9 млн. Также в структуре поставок значительное место заняли блоки обработки данных ($40,7 млн), отдельные комплектующие ($21,1 млн), устройства ввода и вывода, включая клавиатуры и мыши ($14,3 млн), а также вычислительные машины, моноблоки, VR-устройства и интерактивные панели ($11,2 млн).

Крупнейшими импортерами китайских компьютеров в июле стали США ($1,69 млрд), Нидерланды ($1,02 млрд), Япония ($928,3 млн), Германия ($820,8 млн) и Индия ($686,2 млн). Россия оказалась на 15-й строчке списка.