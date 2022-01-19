Россия сократила вложения в госбумаги США до 2,4 млрд долларов

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов с 3 млрд 720 млн долларов в октябре 2021 года до 2 млрд 409 млн долларов в ноябре. Это следует из данных Министерства финансов США.

При этом доля долгосрочных облигаций в российском портфеле составляет 101 млн долларов (за месяц до этого она равнялась 554 млн). Доля краткосрочных — 2 млрд 308 млн долларов (месяцем ранее было 3 млрд 166 млн).

Максимального размера российские вложения в американские гособлигации достигали в октябре 2010 года, тогда они составляли 176,3 млрд долларов. К марту 2018-го объем российского портфеля уменьшился до 96 млрд долларов. Тогда после введения очередных санкций РФ начала выводить резервы из государственных ценных бумаг США.

Тройку крупнейших держателей американских гособлигаций на данный момент по-прежнему составляют Япония с 1 трлн 340,6 млрд долларов вложений, Китай с 1 трлн 80,8 млрд и Великобритания с 621,6 млрд.