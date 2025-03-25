Россия согласовала с США перечень объектов, попадающих под мораторий на удары

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в данный перечень попали нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, газопроводы и хранилища, а также атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Согласно сообщению, временный мораторий будет действовать по 16 апреля 2025 года включительно, но его могут продлить по взаимной договоренности. Отмечается, что если одна сторона нарушит мораторий, то другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.