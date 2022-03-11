Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в восемь стран

Российская Федерация сняла введенные ранее из-за Covid-19 ограничения на регулярные и нерегулярные полеты в восемь стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Ограничения сняты в соответствии с решением Правительства страны.

«Полеты будут осуществляться на взаимной основе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей», — сообщается на сайте ведомства.

Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта 2020 года. Перелеты начали возобновляться с августа прошлого года.