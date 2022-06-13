Россия сможет выйти на серийное производство самолетов через 3-5 лет

Российская авиапромышленность сможет выпускать самолеты в необходимых объемах через 3-5 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Зампред правительства уточнил, с 2023 года начнется производство около 20 самолетов Sukhoi Superjet New, с 2024 года - МС-21. Они будут собираться полностью из отечественных компонентов, в том числе двигатель ПД-8.

«Мы забыли еще о региональных самолетах - Ил-114, "Байкал", L-410, Ил-610. Там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которая обеспечит новую логистику перевозок», - заверил Борисов.

Вице-премьер высказал мнение, что Boeing и Airbus не удастся до конца прервать связи с российскими предприятиями. Однако он считает, что санкционное давление на Россию будет продолжаться еще долго.