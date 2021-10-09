Сборная России по футболу обыграла Словакию в Казани благодаря автоголу защитника гостей

Мяч влетает в ворота сборной Словакии

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Матч сборных России и Словакии в Казани, который прошел рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года в Катаре, не вызвал особого зрительского ажиотажа. Увидеть вживую четвертую в истории игру российской национальной команды в столице Татарстана пришли 9,5 тысяч человек.

Первый тайм прошел с территориальным и игровым преимуществом гостей. Словаки больше контролировали мяч и чаще доводили свои атаки до ударов. Россияне больше контратаковали и одна из таких атак завершилась мячом, забитым в ворота гостей. Опасный прострел Арсена Захаряна с левого фланга защитник словаков Милан Шкриньяр превратил в автогол – 1:0.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После пропущенного мяча рисунок игры не изменился. Словаки продолжали контролировать мяч. Дважды россиян выручил голкипер Матвей Сафонов, однако до перерыва счет на табло стадиона «Ак Барс Арена» не изменился.

Во втором тайме словаки продолжили атаковать, а россияне – защищаться. В итоге сборной России удалось удержать минимальное преимущество – 1:0. Но игра хозяев не впечатлила.

После семи сыгранных матчей у россиян стало 16 очков. Столько же у хорватов, которые обыграли в гостях Кипр (0:3). 11 сентября сборная России сыграет в Мариборе с командой Словении, которая занимает третью строчку в группе Н (10 очков).

Россия – Словакия – 1:0 (1:0). Гол забил: Шкриньяр (автогол). Предупреждения: Фомин – Куча, Хрошовски.

Россия: Сафонов, Терехов (Кудряшов, 80), Джикия, Дивеев, Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Бакаев (Жемалетдинов, 73), Смолов (Фомин, 46).