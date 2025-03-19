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СВО 19 марта 2025 18:48

Россия, сбив свои беспилотники, показала, что соблюдает договоренности

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Россия, сбив свои беспилотники, которые были нацелены на украинскую энергоинфраструктуру, показала, что соблюдает договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об ТАСС рассказали со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

«После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – сказал Песков.

По его словам, беспилотники как раз выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты «Панцирями» и один БПЛА был уничтожен дежурным самолетом ВВС РФ.

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