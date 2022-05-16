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Официальная хроника
16 мая 2022  11:46

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24 около острова Змеиный

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Украинский бомбардировщик Су-24 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны неподалеку от острова Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», – сказал генерал-майор. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Задачами этой операции глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию страны.

 

#спецоперация на Украине #Минобороны
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