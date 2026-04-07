Россия с начала года увеличила экспорт пшеницы на 63%

Россия с начала 2026 года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 52% по сравнению с прошлым годом – до более 17,8 млн тонн. Экспорт пшеницы вырос на 63%, составив 11,2 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что увеличение произошло по всем видам продукции: зерновые культуры – на 63% (более 14 млн тонн), корма и комбикорма – на 22% (1,8 млн тонн), масличные культуры – на 33% (почти 1,1 млн тонн), зернобобовые – на 30% (около 637,6 тыс. тонн).

Поставки кукурузы удвоились – до почти 1,6 млн тонн, ячменя – выросли на 33% (1,1 млн тонн), прочих жмыхов – на 34% (более 1 млн тонн).

Российская зерновая продукция показала рост отгрузок в ключевые страны: в Турцию – в два раза, Египет – на 35%, Китай – на 55%, Кению – в девять раз, Камерун – на 83%, а также многократно в ЮАР.