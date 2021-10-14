Россия с 9 ноября восстановит авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября 2021 года Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Это произойдет с учетом антиковидных требований, принятых в этих государствах, сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, Россия снимает ограничения на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты.

Помимо этого, снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы в курортные города Египта: Хургаду и Шарм-эш-Шейх.