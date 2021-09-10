Россия с 21 сентября снимет все ограничения на полеты в Беларусь

Все ограничения на авиасообщение с Беларусью в России будут сняты с 21 сентября. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», — сказано в сообщении оперштаба.

Отмечается, что авиаперелеты между двумя странами, которые были временно ограничены из-за высокого риска распространения коронавируса Covid-19, будут полностью восстановлены.