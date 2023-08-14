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Политика 14 августа 2023 22:50

Россия решительно осудила теракт в иранском мавзолее Шах-Черах

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Россия решительно осудила теракт, произошедший накануне в иранском мавзолее Шах-Черах. Сообщение появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Москва готова нарастить сотрудничество с Тегераном в сфере антитеррора.

«Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой, — говорится в заявлении российского МИД. — Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание».

Напомним, что инцидент произошел 13 августа. Два террориста открыли стрельбу у входа в здание, два служителя святыни погибли, еще восемь человек получили ранения. Ответственность за теракт, по данным СМИ, взяло на себя «Исламское государство»*.

*террористическая организация, запрещенная в России.

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