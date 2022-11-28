Россия решила перенести консультации с США по ядерному оружию

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и Соединенными Штатами, которое должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, перенесено на неопределенный срок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство США в Москве.

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», — пояснили в дипмиссии.

В Министерстве иностранных дел РФ РИА Новости подтвердили, что консультации в назначенное время не состоятся. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — уточнили в МИД, не приведя никаких дополнительных деталей.

«Ъ» отмечает, что многие наблюдатели связывали с предполагавшимися переговорами «определенные надежды». Заседание комиссии, первое с начала специальной военной операции на Украине, означало бы, что РФ и США готовы обсуждать вопросы в сфере контроля над вооружениями, несмотря на жесткую конфронтацию.

Предполагалось, что на консультациях стороны обсудят взаимные претензии в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Речь в первую очередь должна была зайти о возобновлении инспекций.