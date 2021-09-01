Россия разрешила въезд гражданам некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом

Начиная с сегодняшнего дня, 1 сентября, прилетающие в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана жители этих стран должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сданного максимум за три дня до прибытия, через приложение «Путешествую без Covid-19».

Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Въезжающие в Россию через эти пять государств граждане других стран (транзитом либо с кратковременной остановкой) не обязаны использовать соответствующее приложение. Однако они должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный в течение трех дней до прибытия, билеты и посадочные талоны по всему маршруту следования.

В Роспотребнадзоре уточнили, что прибывающие в Россию должны показать результаты тестов именно в работающем приложении. При этом данные детей и пожилых людей, у которых нет гаджетов, могут быть размещены вместе в одном приложении на одном устройстве.

«До поездки рекомендуется сделать принт-скрины экрана телефона с изображением зеленого QR-кода, распечатать их на принтере и на всякий случай иметь с собой при въезде в страну», — цитирует ТАСС комментарий пресс-службы ведомства.

Приложение «Путешествую без Covid-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Оно призвано помочь людям, не зараженным коронавирусом, перемещаться между государствами Евразийского экономического союза во время пандемии.