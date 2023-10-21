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Россия расторгла соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству
Россия решила расторгнуть соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Распоряжение, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 37 Федерального закона „О международных договорах РФ“ прекратить действие соглашения между Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между<...>», — сказано в документе.
Министерство иностранных дел должно уведомить финскую сторону о принятом решении.
Договор был подписан в Хельсинки в апреле 2012 года.
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