Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Меры приняты в ответ на аналогичное решение горсовета Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В издании напомнили, что решение относительно работы российского посольства в Киеве было принято в апреле прошлого года. Тогда же горсовет угрожал национализацией здания.

«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — заметил источник.

По его словам, такие действия предполагают зеркальный ответ. Поэтому российская сторона тоже должна была разорвать договор с Киевом. Не сообщалось же об этом потому, что что медиапространство «перенасыщено» Украиной.