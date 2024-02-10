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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Меры приняты в ответ на аналогичное решение горсовета Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В издании напомнили, что решение относительно работы российского посольства в Киеве было принято в апреле прошлого года. Тогда же горсовет угрожал национализацией здания.
«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — заметил источник.
По его словам, такие действия предполагают зеркальный ответ. Поэтому российская сторона тоже должна была разорвать договор с Киевом. Не сообщалось же об этом потому, что что медиапространство «перенасыщено» Украиной.
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