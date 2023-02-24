Россия расценит как нападение любые угрозы в Приднестровье – заявление МИД РФ

Российский МИД выступил с заявлением по поводу ситуации в Приднестровье. В дипведомстве подчеркнули, что любые действия, представляющие угрозу российским соотечественникам и миротворцам будут рассматриваться как нападение на Россию.

Минобороны зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, напомнил МИД. Кроме того, наблюдается развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентое наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья.

«<…> Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», – подчеркивается в заявлении.

Россия выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем, но в то же время «ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима», если она последует.

«[ВС РФ] обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнул МИД РФ.

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с вторжением в Приднестровье под видом российских военных. Позднее военное ведомство опубликовало сообщение, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, которое они проведут в ответ на якобы российское вторжение.

После этого экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом Киев попросят молдавские власти.