Россия провела первый пуск новой ракеты «Союз-5»

Россия впервые провела запуск ракеты нового поколения «Союз-5». Старт состоялся 30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки космодрома Байконур в рамках летно-конструкторских испытаний.

Как сообщили в Роскосмосе, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию и затем приводнился в заранее закрытом районе Тихого океана.

«Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты "Союз-5" с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

Одной из ключевых особенностей носителя является высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, а его грузоподъемность составляет до 17 тонн.

Эксплуатация ракеты позволит снизить стоимость запусков и положительно повлияет на экономику космических программ.

«Союз-5» создана в рамках проекта «Байтерек», реализуемого совместно с Казахстаном, что открывает новые возможности для отрасли и способствует созданию рабочих мест. Носитель представляет собой двухступенчатую ракету с последовательным расположением ступеней. В конструкции применены проверенные решения, а также экологически более безопасные компоненты топлива.