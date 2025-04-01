Россия 2 апреля организует неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное трехлетней годовщине событий в Буче и преступлениям, совершенным ВСУ в Курской области. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Телеграм-канале.

По его словам, встреча пройдет в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) в формате «Формулы Арриа». В ходе заседания российская сторона представит новые данные о преступлениях украинских вооруженных формирований в Курской области, основываясь на свидетельских показаниях и фактических доказательствах.

Полянский подчеркнул, что все больше информации о происходивших преступлениях вскрывается по мере освобождения данных территорий, и Россия намерена донести эти сведения до международного сообщества.