Россия проиграла сборной Финляндии на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в заключительной игре Кубка Первого канала уступила в овертайме (2:3) национальной команде Финляндии.

Решающий гол россияне получили в добавленную пятиминутку в пустые ворота, когда решили заменить вратаря на шестого полевого игрока. Основное же время матча завершилось со счетом 2:2.

Счет был в конце первого периода усилиями Мереля. Во втором периоде на 36-й минуте матча подключившийся к атаке Минулин добил шайбу, которую упустил из виду голкипер финнов Сятери.

В третьем периоде гости снова вышли вперед. Они реализовали большинство после удаления Кадейкина. Гол у финнов забил Маннинен. Россияне смогли сравнять счет за три минуты до конца основного времени, когда Войнов прошил вратаря гостей броском от синей линии.

Сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала. Напомним, этот турнир является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимали участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции. Отметим, что результаты матча против сборной Канады в зачет Евротура не пошли.

Россия – Финляндия– 2:3 ОТ (0:1; 1:0; 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 Мереля, 18:27

1:1 Минулин (Григоренко, Гусев) 35:37

1:2 Маннинен, (Хартикайнен, Кемппайнен, бол) 44:15

2:2 Войнов (Толчинский, Семенов, бол.) 56:22

2:3 Маннинен (Кемиляйнен), 64:30

Сборная России: Федотов (Билялов); Чистяков — Войнов, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов; Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко; Никишин — Минулин, Толчинский — Семёнов — Грицюк; Шарипзянов, Ткачёв — Галимов — Плотников, Каменев.

Вратари: Федотов – Сятери

Броски в створ: 27-23

Штраф: 4-4