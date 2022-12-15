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Ру Тат
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Сельское хозяйство
15 декабря 2022  16:18

Россия продолжает помогать беднейшим странам с продовольствием, заявил Путин

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Россия продолжает помогать с продовольствием беднейшим странам мира, в то время как коллективный Запад – тянет одеяло на себя. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов. Поставляет продовольствие и прочие товары», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тыс. тонн удобрений. Так, 20 тыс. тонн уже направлено в Малави. 

Президент отметил, что за 11 месяцев этого года на мировые рынки поставлено более 25 млн тонн минеральных удобрений.

#Владимир Путин
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