Россия продлит соглашение по свободной торговле с Ираном

В настоящее время ведутся переговоры России и Ирана по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле. Новый документ должен заменить действующее временное соглашение, принятое в 2018 году. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Вызывает удовлетворение, что даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязываемую так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки совершенно очевидно для нас, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», — подчеркнул глава государства.

По его словам, даже временное соглашение с Ираном оказало большое влияние на товарооборот двух стран. Только за прошедший год его объем увеличился на 73,5% — до 5 млрд долларов.

«Экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза — до 3,4 млрд долларов. И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение», — заключил Владимир Путин.