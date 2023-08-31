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Экономика 31 августа 2023 22:07

Россия продлила до лета 2024 года пошлины на экспорт подсолнечного масла

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Россия продлила до лета 2024 года пошлины на экспорт подсолнечного масла
Фото: © «Татар-информ»

Правительство России продлило до лета 2024 года действие экспортных таможенных пошлин на подсолнечные масло и шрот. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Новый период их применения – с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно», – сказано в сообщении.

Отмечается, что величина ставки вывозной таможенной пошлины на масло останется прежним, на шрот – уменьшится. В Кабмине пояснили, что такое решение должно обеспечить предприятия переработки сырьем, отрасли животноводства – продуктами переработки масличных культур.

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