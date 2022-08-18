Россия продала предназначенный для ЕС уголь двум новым покупателям

В июле Россия смогла перенаправить поставки угля, от которого после ввода санкций отказались страны ЕС, в Китай и Индию. По отношению к прошлому месяцу благодаря новым покупателям объем поставок почти не сократился, хотя мог упасть на 3 млн тонн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

Поставки в Китай и Индию за месяц скакнули на 42 и 60% соответственно. Так, Пекин получил 7,7 млн тонн, а Индия – 2 млн тонн топлива.

Однако, по данным экспертов, торгуется уголь по гораздо меньшим ценам, чем раньше: независимо от направления дисконт составляет более $200 за тонну – в десять раз выше, чем до начала спецоперации на Украине.

Напомним, запрет на поставки российского угля включили в пятый пакет санкций ЕС, в силу он вступил с начала августа. На этом фоне европейские государства начали искать альтернативные источники угля. В частности, нарастили импорт топлива из Казахстана.