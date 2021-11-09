Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию «Спутника V»

Российская сторона предоставила Южной Корее всю информацию, подтверждающую эффективность вакцины «Спутник V», и призвала скорее признать ее. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр побывал в Южной Корее с рабочим визитом, в рамках которого стал участником третьего российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Во время мероприятия была проведена серия встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.

«Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины „Спутник“ и призвали к скорейшему признанию „Спутника“ в Корее. Это позволило бы вакцинированным „Спутником“ не проходить карантин», — объяснил глава ведомства в интервью РИА Новости.

По его словам, признание вакцины могло бы помочь развитию и гуманитарных, и экономических связей России и Кореи.

В настоящее время Сеул признает только прививки препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Соответственно, от обязательного карантина освобождены только те въезжающие в страну, кто прошел полную вакцинацию в Южной Корее, либо привились первым компонентом в республике, а вторым — за рубежом. Также не проходить карантин позволяет вакцинация препаратами, признанными ВОЗ.