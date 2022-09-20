Россия призвала Турцию покинуть НАТО в обмен на вступление в ШОС

Как только от Турции поступит заявка на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ее рассмотрят. Однако, сначала Турции придется покинуть НАТО, так как это «противник России номер один», заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Турция уже довольно давно принимает участие в работе ШОС как партнер, напомнил Хакимов. Однако согласно положению о приеме новых членов в организацию есть несколько важных критериев. В частности – принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, напомнил Хакимов.

«[Важно] неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС», – приводит его слова РИА Новости. Он напомнил также, что Турция является членом Североатлантического альянса, который «объявил Россию не просто противником, а врагом номер один».

Добавим, Эрдоган также заявил, что в случае мирного договора с Россией Украина сможет вернуть в свой состав освобожденные территории – по его словам, это «ожидается» в процессе урегулирования конфликта.