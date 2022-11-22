Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии

Анкаре необходимо заняться поиском мирного урегулирования «курдского вопроса». Турция должна быть более сдержанной после ударов, нанесенных по сирийской территории и избежать обострения ситуации, сообщает со ссылкой на спецпредставителя Президента России по САР Александра Лаврентьева РИА Новости.

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории», — объяснил политик 19-м раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Он отметил, что к работе должны подключиться все заинтересованные стороны. Совместно они попытаются отыскать мирное решение по «курдскому вопросу».

По словам Лаврентьева, Турция не оповещала Россию о планируемой воздушной операции в Сирии и Ираке.

«Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории», — добавил он.