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Ру Тат
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Политика
22 ноября 2022  07:20

Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии

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Анкаре необходимо заняться поиском мирного урегулирования «курдского вопроса». Турция должна быть более сдержанной после ударов, нанесенных по сирийской территории и избежать обострения ситуации, сообщает со ссылкой на спецпредставителя Президента России по САР Александра Лаврентьева РИА Новости.

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории», — объяснил политик 19-м раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Он отметил, что к работе должны подключиться все заинтересованные стороны. Совместно они попытаются отыскать мирное решение по «курдскому вопросу».

По словам Лаврентьева, Турция не оповещала Россию о планируемой воздушной операции в Сирии и Ираке.
«Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории», — добавил он.

#турция #Сирия
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