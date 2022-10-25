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Политика
25 октября 2022  23:30

Россия призвала ООН расследовать ситуацию с биолабораториями на Украине

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Россия направила проект резолюции Совбезу ООН, в котором предложила создать комиссию для расследования работы биолабораторий на Украине. Члены СБ должны выяснить, не нарушает ли их деятельность Конвенцию о запрещении создания и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО).

Так, по проекту «[Cовбез ООН] постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории», сообщает РИА Новости.

Итоги работы комиссии должны быть объявлены к 30 ноября 2022 года. Кроме того, результаты должны прозвучать на обзорной конференции КБТО, которая состоится 28 ноября — 16 декабря в Женеве.

#Лаборатория #оружие #Украина
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