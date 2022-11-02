Россия призвала ООН к созданию договора о недопущении гонки вооружений в космосе

Россия и еще шесть стран — Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия — обратились к ООН с призывом о создании договора о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил на заседании первого комитета ГА ООН замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Российская Федерация рассматривают предложение принять политическое обязательство не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого восхождения разрушительного действия как шаг в правильном направлении, но недостаточный для обеспечения гарантий исключительно мирной деятельности в космосе и решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что важно принять все необходимые меры для начала соответствующих переговоров, в том числе касающихся гарантий неразмещения оружия в космосе и запрета на угрозы силой в отношении космических объектов.