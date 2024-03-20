Россия призовет мир к справедливой оценке агрессии НАТО против Югославии в 1999 году

Сегодня в Госдуме будет рассмотрено обращение, которое посвящено 25-летию агрессии НАТО против Югославии. Россия продолжит призывать мировое сообщество к справедливой оценке событий тех лет, рассказал в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что уже четверть века Соединенные Штаты делают все, чтобы люди забыли варварские бомбардировки Белграда и других населенных пунктов, которые продолжались 78 дней. Жертвами ударов стали тысячи женщин, стариков и детей, а сама Югославия в скором времени прекратила свое существование.

«Войска НАТО использовали кассетные боеприпасы, а также снаряды с обедненным ураном. После этих бомбардировок Сербия стала первой в Европе по числу онкологических заболеваний», — напомнил Володин.

Он подчеркнул, что за произошедшее никто из руководства НАТО и США, в том числе действующий Президент Джо Байден, так и не понес ответственность. А лидер Югославии Слободан Милошевич был арестован и умер в гаагской тюрьме, не получив медицинскую помощь, о которой просил.

«Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии», — подытожил председатель Государственной Думы России.