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Происшествия 12 ноября 2023 13:30

Россия приступила к эвакуации своих соотечественников из сектора Газа

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МЧС России совместно с российскими дипломатами организована работа по эвакуации мирного населения из Сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

Указано, что все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы.

#сектор газа #Израиль
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