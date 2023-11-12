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Россия приступила к эвакуации своих соотечественников из сектора Газа
МЧС России совместно с российскими дипломатами организована работа по эвакуации мирного населения из Сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.
Указано, что все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы.
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