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Официальная хроника
14 июля 2022  16:06

Россия присоединится к запрету на гражданские авиаперевозки оружия массового уничтожения

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Россия присоединится к конвенции и протоколу о запрете на гражданские авиаперевозки оружия массового уничтожения и применение любого биологического, химического и ядерного оружия против гражданского воздушного судна либо на его борту. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что Россия присоединится к соглашению с рядом оговорок, чтобы снизить риски перехвата продукции, не входящей в списки.

Конвенция и протокол нацелены на укрепление антитеррористической безопасности в гражданской авиации. Страны, присоединившиеся к ней, обязуются осуществлять уголовное преследование за перевозки ОМУ на гражданских самолетах.

#Владимир Путин #оружие #перевозки
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