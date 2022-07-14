Россия присоединится к запрету на гражданские авиаперевозки оружия массового уничтожения

Россия присоединится к конвенции и протоколу о запрете на гражданские авиаперевозки оружия массового уничтожения и применение любого биологического, химического и ядерного оружия против гражданского воздушного судна либо на его борту. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что Россия присоединится к соглашению с рядом оговорок, чтобы снизить риски перехвата продукции, не входящей в списки.

Конвенция и протокол нацелены на укрепление антитеррористической безопасности в гражданской авиации. Страны, присоединившиеся к ней, обязуются осуществлять уголовное преследование за перевозки ОМУ на гражданских самолетах.