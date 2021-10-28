Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции

Россия с 29 октября приостановит ввоз мандаринов из Турции из-за превышения допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции „Мандарины свежие“... нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида „Хлорпирифос“, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.

Мандарины, в которых обнаружили превышение пестицида, завозили из Турции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.