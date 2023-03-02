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Политика 2 марта 2023 20:44

Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым приостановил действие договора с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, касающееся граждан республики с такими паспортами.

«Приостановить действие Соглашения между Правительством РФ и Правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатически и служебным паспортам<...> в части касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что договор будет возобновлен после того, как венгерская сторона устранит допущенные ею нарушения по обязательствам.

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