Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым приостановил действие договора с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, касающееся граждан республики с такими паспортами.

«Приостановить действие Соглашения между Правительством РФ и Правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатически и служебным паспортам<...> в части касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что договор будет возобновлен после того, как венгерская сторона устранит допущенные ею нарушения по обязательствам.