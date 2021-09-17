Россия пригласила представителей стран ШОС в Казань на учения по реагированию на эпидемии

Россия пригласила представителей стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казань, где пройдут международные учения команд быстрого реагирования на эпидемии. Об этом со ссылкой на Президента РФ Владимира Путина сообщает РИА Новости.

«Мы, кстати, пригласили представителей стран ШОС на международные учения команд так называемого быстрого реагирования на эпидемии, которые пройдут в России в октябре в нашем городе Казани», — сказал глава государства, выступая на заседании лидеров стран ШОС в режиме онлайн-конференции.

Международные учения пройдут в столице Татарстана в октябре 2021 года. Мероприятия состоятся в гибридном формате и соберут специалистов из стран Евразийского экономического союза, СНГ и других для отработки алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы.