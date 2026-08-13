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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 13:52

Россия представит двух судей на ЧМ по художественной гимнастике во Франкфурте

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Россия представит двух судей на ЧМ по художественной гимнастике во Франкфурте
Фото: @ Михаил Захаров / "Татар-информ"

Две российские судьи примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит во Франкфурте-на-Майне, Германия, с 12 по 16 августа.

Ольга Минигалина (судья международной категории) будет работать в индивидуальной программе, а Ольга Фролова (также судья международной категории) — в групповых упражнениях, сообщили в Федерации гимнастики России.

Российские гимнастки допущены до турнира без национальной символики. В случае победы на церемонии награждения прозвучит мелодия, утвержденная МОК в качестве гимна нейтральных спортсменов (AIN) на Олимпийских играх 2024 года.

#Художественная гимнастика
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