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Россия представила ООН переписку с Данией, Швецией и ФРГ по «Северным потокам»
Москва распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими дело о диверсии на «Северных потоках»: ФРГ, Данией и Швецией. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, что 26 сентября 2022 года была зафиксирована серия мощных взрывов на газопроводах. Президент России Владимир Путин расценил произошедшее как акт международного терроризма.
В феврале этого года публицист Сеймур Херш опубликовал исследование, в котором заявил о причастности к диверсии американских водолазов. По его данным, взрывчатка под газопроводы была заложена в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года. А через три месяца она была активирована норвежцами.
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