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15 октября 2021  15:18

Россия предложила странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

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Россия предлагает членам Содружества независимых государств принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета глав государств, входящих в объединение, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что доступ к высококвалифицированным кадрам, улучшение системы профессионального образования и создание благоприятных условий для граждан стран СНГ, которые работают в странах-членах объединения, имеют ключевое значение в реализации различных проектов. 

«Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», — сказал Владимир Путин.

#владимир путин
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