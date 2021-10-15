Россия предложила странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

Россия предлагает членам Содружества независимых государств принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета глав государств, входящих в объединение, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что доступ к высококвалифицированным кадрам, улучшение системы профессионального образования и создание благоприятных условий для граждан стран СНГ, которые работают в странах-членах объединения, имеют ключевое значение в реализации различных проектов.

«Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», — сказал Владимир Путин.