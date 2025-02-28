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Общество 28 февраля 2025 14:25

Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

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Российская делегация на встрече в Стамбуле предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

Напомним, переговоры дипломатических делегаций РФ и США прошли 27 февраля в Стамбуле.

#Россия и США #авиасообщение
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