Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

Российская делегация на встрече в Стамбуле предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

Напомним, переговоры дипломатических делегаций РФ и США прошли 27 февраля в Стамбуле.