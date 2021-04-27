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Ру Тат
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27 апреля 2021  08:40

Россия повторила рекорд по безаварийным пускам космических ракет

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За два с половиной года Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, таким образом повторив рекорд, установленный почти 30 лет назад. Первая череда успешных пусков датируется периодом с февраля 1992 по февраль 1993 года, сообщает РИА Новости.

В понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела с космодрома «Восточный» на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Последняя авария произошла в 2018 году: из-за сбоя при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервали полет корабля «Союз МС-10» к МКС. Два космонавта — Алексей Овчинин и Ник Хейг (США) — благополучно приземлились. 

Нынешняя безаварийная серия полетов прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при пусках российских космических кораблей. В 2010, 2013 и 2016-2018 годах происходило по одной аварии, в 2012 и 2015 годах — по две, в 2014-м — три, а в 2011-м — четыре.

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