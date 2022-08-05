Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Власти США должны вернуть свое ядерное оружие на территорию страны, а странам-членам НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил зампред РФ при отделении ООН Андрей Белоусов.

Выступая на обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), Белоусов подчеркнул, что Америка разворачивает инфраструктуру ядерного оружия в Европе.

При этом Россия, по его словам, сократила количество нестратегического ядерного оружия. «Количество российского нестратегического ядерного оружия сокращено на три четверти от уровня 1991 года, все оно переведено в категорию неразвернутого, находится исключительно на национальной территории и складировано на централизованных базах хранения», – цитирует его ТАСС.